РИАМО - 27 фев. В марте пустят дополнительные пригородные поезда на в Курском и Рижском направлениях Московской железной дороги, добавятся составы, которые отправляются из столицы Чехов, Серпухов, Нахабино и Истру, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«МЖД и АО «ЦППК» назначили дополнительные маршруты электропоездов для удобства пассажиров. Так, с 1 марта по выходным дням назначено две электрички на маршруте Стрешнево (старое название Ленинградская) – Новоиерусалимская и один поезд – Москва – Чехов», – отмечается в материале.

Также с первого дня весны ежедневно будут ходить дополнительные пригородные поезда из Нахабина в Москву и из Царицына в Серпухов.

Со 2 марта по будням начнут курсировать три дополнительных электропоезда Москва – Нахабино, Щербинка – Москва и Кубанская (Люблино) – Новоиерусалимская.

Со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах, остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».