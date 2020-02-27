РИАМО – 27 фев. Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что в начале 2000-х годов ему поступало предложение использовать двойников.

«Идея (с двойником — ред.) возникала, но я отказался от двойников. Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом», — сказал глава государства в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Предполагалось, что двойник заменял бы Путина на мероприятиях в местах, где находиться было небезопасно. Однако, по словам президента, он отказался от этой идеи и никогда не использовал двойников.

Вопросы об использовании двойников президентом часто популярны в Сети. Однако и ранее они возникали у граждан. Еще в 2001 году вопрос о двойниках Путину задала жительница Костромской области в прямом эфире телеканалов ОРТ и РТР.