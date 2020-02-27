РИАМО - 27 фев. Всемирный день прав потребителей отметят 15 марта, в этом году во всех странах он пройдет под девизом «Рациональный потребитель» (The Sustainable Consumer), сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«В 2020 году Всемирная организация потребителей (Consumers International) призывает обратить внимание на проблемы чрезмерного производства и нерационального потребления, что влечет за собой глобальное изменение климата, ухудшение состояния окружающей среды, приводит к утрате уникальных природных объектов», – говорится в сообщении.

Членами ООН одной из целей устойчивого развития государств (ЦУР) принято обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства до 2030 года. По подсчетам ООН, домохозяйства потребляют 29% мировой энергии, а их вклад в общие выбросы углекислого газа составляет 21%.

Согласно исследованиям, около 1 миллиона пластиковых бутылок продается каждую минуту во всем мире. В 2018 году было произведено 24,2 миллиарда пар обуви, при ее изготовлении используется несколько видов пластика и других материалов, которые практически не перерабатываются.

Кроме того, в рамках глобального потребления отмечается, что производство продуктов питания связано с высоким энергопотреблением, вырубкой лесов, увеличением выбросов парниковых газов и чрезмерным использованием воды. 60% пластика, большая часть которого поступает из пищевой промышленности, попадает на свалки или в окружающую среду.

Рациональное потребление направлено на повышение эффективности использования ресурсов и развитие справедливой торговли при одновременном снижении уровня бедности и предоставлении каждому возможности иметь хорошее качество жизни, доступ к еде, воде, энергии, медицине и многим другим благам.

Именно выбор потребителей способен повлиять на повсеместное внедрение бережливых подходов к производству товаров и услуг. Для вовлечения потребителей в мероприятия, направленных на развитие навыков рационального потребления создано мобильное приложение «ЦУР в действии».