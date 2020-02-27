РИАМО - 27 фев. В поселке Коммунарка новой Москвы в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в тоннеле погиб один человек, сообщается в Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции.

«В тоннеле поселка Коммунарка от станции метро «Ольховая» в сторону Калужского шоссе произошло столкновение двух транспортных средств, грузового и легкового автомобиля. В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля», – говорится в сообщении.

Движение на данном участке дороги затруднено. На месте происшествия работают сотрудники ДПС.

Причины произошедшей аварии в настоящий момент устанавливаются.