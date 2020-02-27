РИАМО - 27 фев. Одни из самых известных представителей шведского синти-попа – группа Vacuum – дадут долгожданный концерт в столице в канун Международного женского дня, говорится в сообщении пресс-службы организаторов мероприятия.

Коллектив, покоривший мир своими атмосферными мелодиями и притягательной эстетикой, подарит жителям и гостям столицы свою программу лучших хитов на площадке Adrenaline Stadium 7 марта.

«В исполнении магнетического баритона фронтмена Маттиаса Линдблума зрители услышат легендарные композиции I Breathe, Pride In My Religion, Tonnes Of Attraction, Let The Mountain Come To Me, Power, а также современные, более романтичные и философские работы коллектива», – говорится в сообщении.

Линдблум характеризует современный Vacuum как симбиоз повседневного вдохновения и высокого искусства. Атмосферные композиции заставляют думать и чувствовать глубже, сопереживать, восторженно радоваться и «по-светлому» грустить.

«Радость прекрасна. Все должны ее испытывать. Но вы вряд ли почувствуете ее по-настоящему, не ощутив глубины грусти и меланхолии», – отметил фронтмен.

Кстати, именно благодаря харизматичному солисту с узнаваемым тембром группа сохраняет свою притягательность на протяжении уже более 20 лет. Из-за своей загруженности Vacuum нечасто дают сольные выступления, и концерт в Москве – редкая возможность услышать любимые песни в живом исполнении.