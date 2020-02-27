РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 фев. Почти трехкилометровая пробка образовалась на автотрассе А-107 в Подольске, следует из сервиса «Яндекс. Пробки».

Согласно данным сервиса, по состоянию на 12:25 в четверг на автотрассе А-107 образовалась пробка длиной около 3 километров. Движение затруднено от съезда с Симферопольского шоссе на трассу до поворота на Дорожную улицу. Средняя скорость движения составляет 5 километров в час. На данном участке проводятся ремонтные работы.

Также движение затруднено на улицах Симферопольская, Кирова, проспект Ленина, Большая Серпуховская и других.