РИАМО (КОРОЛЕВ) – 27 фев. В роддоме подмосковного Королева 29 февраля проведут день открытых дверей, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

День открытых дверей начнется в 11:00 по адресу: улица Октябрьская, дом №30.

«В субботу, 29 февраля, в Королевском роддоме состоится очередной день открытых дверей. Мы приглашаем будущих родителей познакомиться с медицинским персоналом нашего учреждения, осмотреть отделения и палаты роддома», – сказал представитель.

Также будущие родители смогут получить подробные ответы на все интересующие вопросы.

Вход свободный, предварительная регистрация не требуется.