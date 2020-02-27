РИАМО - 27 фев. Российская теннисистка Мария Шарапова не будет проводить прощальный турнир в честь завершения спортивной карьеры, сообщает Газета.ru.

Мария Шарапова 26 февраля объявила о завершении карьеры. За свою карьеру теннисистка выиграла 39 турниров ATP и серебро Олимпийских игр 2012 года.

«Я не должна выходить играть, чтобы все в мире знали, что это мой последний матч. Я не хотела, чтобы моя карьера так закончилась. Даже когда была моложе», – заявила спортсменка.

Ранее журнал Forbes назвал Шарапову самой высокооплачиваемой российской спортсменкой – за свою карьеру она заработала порядка 325 миллионов долларов.