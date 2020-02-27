РИАМО - 27 фев. В столичном районе Арбат произошло разбойное нападение, в ходе которого злоумышленники избили мужчину, похитили у него кошелек и потребовали передать им 1,5 миллиона рублей, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«23 февраля в 16:15 по адресу: Афанасьевский переулок, дом 43, двое неизвестных нанесли несколько ударов по лицу потерпевшего, угрожая предметом, похожим на нож, потребовали передачи им 1,5 миллионов рублей», – сказал собеседник агентства.

Злоумышленники насильно посадили мужчину в салон припаркованного рядом автомобиля Mercedes-Benz, в которой перемещались по улицам столицы.

Преступники похитили у пострадавшего кошелек, в котором находилось 75 тысяч рублей и банковская карта, после чего высадили его из машины на улице Композиторская и скрылись.

Возбуждено уголовное дело по факту разбоя. Потерпевший за медпомощью не обращался.