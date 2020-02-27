РИАМО - 27 фев. Стоимость квартир на первичном рынке в Москве и Подмосковье может вырасти на 10% в текущем году, при этом спрос прогнозируется на уровне 2019 года, сообщил РИАМО руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Ранее он отметил, что с начала года средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках Московского региона увеличилась на 3-4%.

«Рост цен на жилье будет нивелирован снижением ипотечной ставки, которая впервые за всю историю опустилась в Москве до 8,7% годовых. Доступность ипотеки – это потенциальная причина роста цен на жилье. По нашим прогнозам, стоимость новостроек в Московском регионе может увеличиться примерно на 10% за весь 2020 год», - сказал Попов.

По его словам, уровень покупательской активности на первичном рынке жилой недвижимости сохранится в Московском регионе на уровне 2019 года.

Он уточнил, что число сделок с физическими лицами на первичном рынке в 2019 году уменьшилось на 4% по сравнению с 2018 годом. В прошлом году было зарегистрировано 150 тысяч договоров долевого участия в строительстве.

«Переход на эскроу-счета не привел к резкому падению или росту спроса на новостройки Московского региона. В первом полугодии было заключено 51% ДДУ, на второе пришлось 49% сделок соответственно», - добавил Попов.