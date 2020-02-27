РИАМО - 27 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в четверг поздравил бойцов сил специальных операций России с их профессиональным праздником — Днем сил спецопераций, который отмечается в стране с 2015 года.

«Я дорожу тем, что жизнь подарила мне радость общения и дружбы с бойцами и командирами сил специальных операций. Это особые люди, скромные, сильные духом – настоящие герои», — написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он пожелал специальным войскам сил, здоровья и удачи, чтобы дома ждала семья, а дети радовали своими достижениями.

День сил специальных операций отмечается в России ежегодно 27 февраля. Профессиональный праздник учрежден указом президента РФ Владимира Путина в 2015 году.

Силы специальных операций Вооруженных сил Российской Федерации — это специально обученная армейская группировка, которая предназначена для выполнения сложнейших задач для защиты интересов России. Формирование ССО в РФ началось в 2009 году в рамках масштабной реформы российской армии.