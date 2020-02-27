РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 27 фев. Один человек пострадал в результате пожара в квартире на улице Игоря Мерлушкина в подмосковном Красногорске, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.
В четверг в 10:11 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Красногорск, улица Игоря Мерлушкина, дом №8.
«В 10:44 ликвидация последствий пожара. Есть пострадавший», – говорится в сообщении.
К тушению пожара привлекались 7 единиц техники и 27 человек.
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