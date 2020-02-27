Для кого-то 8 марта – праздник «весны и женственности», а для кого-то – день борьбы за равноправие полов. Неважно, к какому лагерю относятся ваши близкие женщины – каждой будет приятно получить подарок, подчеркивающий индивидуальность. Обозреватель РИАМО составила подборку презентов для самых разных девушек.
Билет на «Остров Мечты»
Маленькой принцессе или девушке постарше, оставшейся в душе ребенком, подойдет в качестве подарка билет в русский «Диснейленд». Тематический парк «Остров Мечты» с фантастическими аттракционами и развлечениями открывается в Москве 29 февраля.
Кому: принцессам
Где купить: https://dreamisland.ru
Сколько стоит: в выходной от 2 600 руб. – билет для посетителей до 10 лет и от 2 900 руб. – билет для посетителей старше 10 лет
Парк аттракционов «Остров Мечты» в Москве>>
Курс танцевальной импровизации
Девушкам, которые находятся в поисках себя, можно подарить двухмесячный курс обучения в «не школе танцев» DDANCE. Цель курса – не выучить конкретный танец, а научиться импровизировать под любую музыку; не отработать последовательность движений, а понять, как «собрать» собственный танец из тех элементов, которые больше всего нравятся.
Кому: тем, кто ищет себя
Где купить: запись на сайте https://ddance.moscow/
Сколько стоит: 26 000 рублей
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Power bank в виде губной помады
Компактная зарядка, замаскированная под тюбик губной помады, – подходящий подарок для дам, у которых в сумочке не помещается большой внешний аккумулятор. Стильные и практичные леди точно оценят изящное решение проблемы быстро разряжающегося смартфона.
Кому: практичным модницам
Где купить: https://www.pichshop.ru
Сколько стоит: 495 рублей
Языковой курс
Если подруга или сестра давно хотела подтянуть английский, но все как-то не складывалось, можно осчастливить ее сертификатом на языковой курс. В Skyeng занятия по скайпу проводят и русскоязычные преподаватели, и носители языка.
Кому: любознательным
Где купить: https://school.skyeng.ru
Сколько стоит: 4 урока с носителем языка – 7 680 руб., с русскоязычным преподавателем – 4 760 рублей
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Сертификат на персональную косметику
Лаборатория Makeup Kitchen предлагает изготовление персонализированной косметики: специалисты помогут получить свой идеальный оттенок, скомбинировав любые варианты из набора пигментов. Помада, тональное средство или консилер по индивидуальному заказу создаются за 30–40 минут.
Кому: единственным и неповторимым
Где купить: https://www.liplab.moscow/
Сколько стоит: сертификат на помаду – 2 500 руб., на тональное средство – 3 500 рублей
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Винный курс
Дамам, предпочитающим проводить вечера за бокалом вина, можно подарить билет на лекцию-дегустацию от школы сомелье WineState. Отдельные курсы посвящены винотеке Франции, Италии, Испании, Южной и Северной Америки. Есть и любительский экспресс-курс на три дня для тех, кто мало понимает в вине, но очень хочет разобраться.
Кому: винишко-тян
Где купить: https://winestate.ru/shkola-somelie/
Сколько стоит: от 1 499 до 7 999 рублей
Фитнес-весы
Умная электроника для фитнеса – хороший подарок для тех, кто внимательно относится к своему телу и здоровью. Если девушка уже пользуется фитнес-браслетом, она наверняка оценит умные весы, которые показывают не только вес в целом, но и соотношение мышц и жиров, долю воды в организме. Многие гаджеты синхронизируются с фитнес-браслетами и смартфонами.
Кому: спортсменкам
Где купить: в магазинах электротоваров
Сколько стоит: от 1 500 рублей
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Вечер на Останкинской башне
Романтичную натуру наверняка впечатлит экскурсия на Останкинскую телебашню с панорамным обзором. Экскурсоводы проведут гостей по стандартному маршруту или по более подробному, с посещением технического этажа. Завершить приключение можно за столиком в ресторанном комплексе «7 НЕБО», расположившемся на высоте более 300 метров.
Кому: романтичным
Где купить: https://российская-телебашня.рф
Сколько стоит: от 1 200 до 1 700 рублей
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Билет на Aerosmith
Отличным вариантом подарка для поклонниц рок-музыки станет билет на концерт Aerosmith. Легендарная рок-группа с 50-летней историей выступит на стадионе «ВТБ Арена» 30 июля, билеты уже в продаже.
Кому: рокершам и меломанкам
Где купить: https://vtb.arena-kassa.ru
Сколько стоит: от 7 000 рублей
Набор для выращивания мяты
Вместо букетов из срезанных растений иногда дарят цветы в горшке. Предлагаем пойти дальше и подарить «ферму» по выращиванию мяты. Свежая зелень радует глаз, автоматическая система полива не доставляет хозяйке хлопот, а ароматные листья хороши как добавка к чаю.
Кому: экоактивисткам
Где купить: https://www.respublica.ru/
Сколько стоит: 1 620 рублей
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