Для кого-то 8 марта – праздник «весны и женственности», а для кого-то – день борьбы за равноправие полов. Неважно, к какому лагерю относятся ваши близкие женщины – каждой будет приятно получить подарок, подчеркивающий индивидуальность. Обозреватель РИАМО составила подборку презентов для самых разных девушек.

Билет на «Остров Мечты»

пресс-служба холдинговой компании «Остров Мечты»

Маленькой принцессе или девушке постарше, оставшейся в душе ребенком, подойдет в качестве подарка билет в русский «Диснейленд». Тематический парк «Остров Мечты» с фантастическими аттракционами и развлечениями открывается в Москве 29 февраля.

Кому: принцессам

Где купить: https://dreamisland.ru

Сколько стоит: в выходной от 2 600 руб. – билет для посетителей до 10 лет и от 2 900 руб. – билет для посетителей старше 10 лет

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Курс танцевальной импровизации

Девушкам, которые находятся в поисках себя, можно подарить двухмесячный курс обучения в «не школе танцев» DDANCE. Цель курса – не выучить конкретный танец, а научиться импровизировать под любую музыку; не отработать последовательность движений, а понять, как «собрать» собственный танец из тех элементов, которые больше всего нравятся.

Кому: тем, кто ищет себя

Где купить: запись на сайте https://ddance.moscow/

Сколько стоит: 26 000 рублей

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Power bank в виде губной помады

Компактная зарядка, замаскированная под тюбик губной помады, – подходящий подарок для дам, у которых в сумочке не помещается большой внешний аккумулятор. Стильные и практичные леди точно оценят изящное решение проблемы быстро разряжающегося смартфона.

Кому: практичным модницам

Где купить: https://www.pichshop.ru

Сколько стоит: 495 рублей

Языковой курс

Если подруга или сестра давно хотела подтянуть английский, но все как-то не складывалось, можно осчастливить ее сертификатом на языковой курс. В Skyeng занятия по скайпу проводят и русскоязычные преподаватели, и носители языка.

Кому: любознательным

Где купить: https://school.skyeng.ru

Сколько стоит: 4 урока с носителем языка – 7 680 руб., с русскоязычным преподавателем – 4 760 рублей

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Сертификат на персональную косметику

Лаборатория Makeup Kitchen предлагает изготовление персонализированной косметики: специалисты помогут получить свой идеальный оттенок, скомбинировав любые варианты из набора пигментов. Помада, тональное средство или консилер по индивидуальному заказу создаются за 30–40 минут.

Кому: единственным и неповторимым

Где купить: https://www.liplab.moscow/

Сколько стоит: сертификат на помаду – 2 500 руб., на тональное средство – 3 500 рублей

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Винный курс

Дамам, предпочитающим проводить вечера за бокалом вина, можно подарить билет на лекцию-дегустацию от школы сомелье WineState. Отдельные курсы посвящены винотеке Франции, Италии, Испании, Южной и Северной Америки. Есть и любительский экспресс-курс на три дня для тех, кто мало понимает в вине, но очень хочет разобраться.

Кому: винишко-тян

Где купить: https://winestate.ru/shkola-somelie/

Сколько стоит: от 1 499 до 7 999 рублей

Фитнес-весы

сайт Pixabay

Умная электроника для фитнеса – хороший подарок для тех, кто внимательно относится к своему телу и здоровью. Если девушка уже пользуется фитнес-браслетом, она наверняка оценит умные весы, которые показывают не только вес в целом, но и соотношение мышц и жиров, долю воды в организме. Многие гаджеты синхронизируются с фитнес-браслетами и смартфонами.

Кому: спортсменкам

Где купить: в магазинах электротоваров

Сколько стоит: от 1 500 рублей

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Вечер на Останкинской башне

Анастасия Осипова

Романтичную натуру наверняка впечатлит экскурсия на Останкинскую телебашню с панорамным обзором. Экскурсоводы проведут гостей по стандартному маршруту или по более подробному, с посещением технического этажа. Завершить приключение можно за столиком в ресторанном комплексе «7 НЕБО», расположившемся на высоте более 300 метров.

Кому: романтичным

Где купить: https://российская-телебашня.рф

Сколько стоит: от 1 200 до 1 700 рублей

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Билет на Aerosmith

Отличным вариантом подарка для поклонниц рок-музыки станет билет на концерт Aerosmith. Легендарная рок-группа с 50-летней историей выступит на стадионе «ВТБ Арена» 30 июля, билеты уже в продаже.

Кому: рокершам и меломанкам

Где купить: https://vtb.arena-kassa.ru

Сколько стоит: от 7 000 рублей

Набор для выращивания мяты

Вместо букетов из срезанных растений иногда дарят цветы в горшке. Предлагаем пойти дальше и подарить «ферму» по выращиванию мяты. Свежая зелень радует глаз, автоматическая система полива не доставляет хозяйке хлопот, а ароматные листья хороши как добавка к чаю.

Кому: экоактивисткам

Где купить: https://www.respublica.ru/

Сколько стоит: 1 620 рублей

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