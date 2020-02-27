РИАМО - 27 фев. Итальянская компания Barilla планирует инвестировать 130 миллионов евро в возведение мельницы и второго завода по производству пасты, строительство проведут в особой экономической зоне «Ступино квадрат» в Подмосковье, пишет газета «Ведомости».
Пока единственный в России завод по производству пасты компании Barilla работает в Солнечногорске. Он вошел в состав компании в 2003 году. А в 2015 году на заводе было локализовано производство пасты в стране.
По словам вице-президента Barilla в России и СНГ Михаила Путилина, сначала будет возведена мельница, мощность которой составит 700 тонн муки в сутки. Проект планируют осуществить в течение 2,5 лет. Мельница будет выпускать сырье высокого качества для продуктов компании.
Он добавил, что после мельницы компания будет возводить новый завод. Он позволит увеличить производство продукции Barilla в два раза, благодаря чему компания сможет поставлять продукцию даже на экспорт.
Управляющий партнер ОЭЗ «Ступино квадрат» Екатерина Евдокимова уточнила, что Barilla Group является самым крупным инвестором экономической зоны.
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