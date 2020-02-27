РИАМО - 27 фев. Следственный комитет начал доследственную проверку по информации СМИ о неработающих долгое время лифтах в жилом доме на Космодамианской набережной в центре Москвы, сообщила РИАМО сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«В эфире новостного выпуска федерального канала сообщалось, что в жилом доме, расположенном на Космодамианской набережной в городе Москве, больше трех месяцев не работают лифты. Жильцы дома, в том числе пенсионеры и ветераны постоянно вынуждены подниматься на верхние этажи пешком», - сказала Иванова.

Следователи проверят все данные из новостного сюжета и дадут правовую оценку ситуации. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.