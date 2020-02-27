РИАМО - 27 фев. Агентство стратегических инициатив (АСИ) составило медиарейтинг инвестиционного климата российских регионов, на втором месте расположилась Московская область, сообщает ТАСС.

«Первое место в медиарейтинге занял Приморский край, на втором месте Московская область, третье место у Краснодарского края», - говорится в сообщении.

Также в первую пятерку медиарейтинга вошли Республика Саха (Якутия) и Санкт-Петербург.

На высокое место Подмосковья в топе повлияло проведение роуд-шоу инвестиционной привлекательности области в Лионе (Франция). После деловой встречи французские инвесторы начали рассматривать возможность развития своих предприятий на территории Подмосковья.

Медиарейтинг был составлен на основе данных компании «Медиалогия». Топ создан на основе публикаций в СМИ о деятельности по улучшению делового климата регионов страны.