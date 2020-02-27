РИАМО - 27 фев. Средняя площадь продаваемых квартир в новостройках Москвы и Подмосковья составляет около 55 квадратных метров, сообщил РИАМО руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

«Средняя площадь проданного жилья на первичном рынке составляет сегодня порядка 55 квадратных метров – это двухкомнатная квартира классической планировки, либо же «трешка» евроформата с двумя спальнями и объединенной кухней-гостиной», - сказал Попов.

Он отметил, что в десятке самых успешных стройпроектов Московского региона за прошлый год нет ни одного жилого комплекса внутри МКАД.

«В проекте с лучшими продажами средний чек сделки составил 6,7 миллиона рублей. В частности, такую квартиру можно приобрести в новой Москве в ЖК «Саларьево Парк». Для сравнения – бюджет приобретенной квартиры в Москве составляет в среднем 9,4 миллиона рублей. Спрос в Московском регионе смещен в сторону относительно недорогого жилья», - добавил Попов.

Ранее эксперт назвал цены самых дешевых квартир в новостройках Московского региона. Так, в ЖК «Ледово» в Домодедове можно купить студию за 1,1 миллиона рублей, а в столичном ЖК «Дегунин» продаются апартаменты за 2,1 миллиона рублей.