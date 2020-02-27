РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 фев. Сплошные проверки в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» проведут в подмосковном Красногорске в марте, говорится в сообщении отдела ГИБДД УМВД России по горокругу Красногорск.

«Отдел ГИБДД УМВД России по Красногорску информирует участников дорожного движения, что проведение сплошных (тотальных) проверок будет организовано в марте 2020 года. Оперативно-профилактические мероприятия по теме «Нетрезвый водитель» будут проведены 6, 13, 20 и 27 марта», – говорится в сообщении.

Соблюдение водителями требований правил перевозки пассажиров сотрудники Госавтоинспекции проверят 4, 11, 17, 24 марта.

«Основной целью оперативно-профилактических мероприятий является пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, в частности, управления транспортом в состоянии опьянения и нарушения правил перевозки пассажиров», – отмечается в материале.