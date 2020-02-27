РИАМО - 27 фев. С начала 2020 года средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках Москвы и Московской области увеличилась на 3-4%, сообщил РИАМО руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

«Средняя стоимость квадратного метра в «старой» Москве в 2020 году уже повысилась на 3%, в новой Москве рост составил 4%, в Подмосковье – 3%», - сказал Попов.

Он отметил, что в январе 2020 года в Москве было заключено 4,9 тысячи договоров долевого участия в строительстве, в годовой динамике спрос упал на 11%.

«Впервые за последние 28 месяцев количество сделок не преодолело отметку в 5 тысяч. Снижение покупательской активности в начале года– это стандартная ситуация для рынка недвижимости, поэтому говорить сейчас о тенденции падения спроса в регионе преждевременно», - добавил Попов.

Ранее эксперт назвал цены самых дешевых квартир в новостройках Московского региона. Так, в ЖК «Ледово» в Домодедове можно купить студию за 1,1 миллиона рублей, а в столичном ЖК «Дегунин» продаются апартаменты за 2,1 миллиона рублей.