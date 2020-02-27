РИАМО - 27 фев. Три человека пострадали в результате ДТП с последующим возгоранием автомобиля в тоннеле в районе Чертаново Северное, сообщил РИАМО представитель пресс-службы УГИБДД по Москве.

«Это было в 22:20 26 февраля. Водитель легкого автомобиля не справилась с управлением, совершила наезд на препятствие, <…> произошло возгорание автомобиля. В результате ДТП пострадали три человека. Никто не погиб», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что ДТП произошло в тоннеле на Проектируемом проезде №5464.

Как сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Москве, площадь возгорания составила три квадратных метра. В 22:41 загорание было ликвидировано.