РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 27 фев. Выпуск популярной телепередачи «Поле чудес» с выступлением детского хора центра культуры и досуга подмосковного Красногорска покажут на «Первом канале» 27 марта, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Детский хор «Зорюшка» принял участие в съемках телепрограммы «Поле чудес» 23 февраля. Ребята спели одну из своих любимых и веселых песен «Посею лебеду» с инструментальным сопровождением. Зрители встретили выступление хора бурными аплодисментами», – говорится в сообщении.

Выпуск программы покажут в эфире «Первого канала» 27 марта.