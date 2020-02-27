РИАМО - 27 фев. Самая дешевая квартира на первичном рынке жилья в Подмосковье обойдется в 1,1 миллиона рублей, в Москве – в 2,1 миллиона рублей, сообщил РИАМО руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

«Минимальный бюджет предложения в новостройках в феврале составил 1,1 миллиона рублей - студия в ЖК «Ледово» в Домодедове. В Москве минимальный бюджет доступен для апартамента площадью всего 9,6 квадратного метра в районе Западное Дегунино в ЖК «Дегунин». Стоимость такого варианта – 2,1 миллиона рублей», - сказал Попов.

Он отметил, что назвать самое дорогое жилье на первичном рынке практически невозможно, поскольку цены на элитные объекты находится в закрытом доступе.

Ранее федеральный Минстрой объяснил увеличение стоимости жилья в России. В ведомстве отметили, что это связано с «обелением» строительства, а также с подорожанием металла и стройматериалов.