РИАМО - 27 фев. Предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях штрафы могут быть пересмотрены, чтобы не было резкого повышения их размеров, сообщает РИА Новости.

«На сегодня уже совершенно точно можно сказать, что резкое увеличение штрафных санкций запросам общества не соответствует, в этом отношении проект будет изменен», - сказал замглавы министерства юстиции Денис Новак на общественных слушаниях.

По его словам, новая редакция КоАП направлена на обеспечение безопасности жизни и здоровья россиян на проезжей части дорог.

Он добавил, что для безопасности пешеходов, водителей и их пассажиров нужно развивать инфраструктуру, устанавливать и менять дорожные знаки, а также нужно утвердить требования к видеофотокамерам на дорогах и правилам их размещения.

Новак уточнил, что для безопасности граждан также необходимо развивать упрощенный порядок обжалования штрафов, который можно произвести и с помощью электронных средств.

Проект нового КоАП опубликовали в конце января. В поправках к кодексу авторы предлагают ужесточить наказание для недобросовестных водителей.

Например, штраф за превышение скорости движения на дорогах на 20-40 километров в час повысится до 3 тысяч рублей (сейчас 500 рублей), на 40-60 километров в час — до 4 тысяч рублей, более чем на 60 километров в час — 5 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от четырех до шести месяцев.