РИАМО - 27 фев. В Сергиево-Посадском городском округе следователи завершили расследование уголовного дела по факту изнасилования 14-летней девочки четырьмя подростками 16, 17 и 18 лет, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«Следствием установлено, что 1 января 2019 года обвиняемые, находясь в одной из квартир в Сергиево-Посадском городском округе в состоянии алкогольного опьянения, с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей поочередно совершили изнасилование», – говорится в сообщении.

Все насильственные действия сексуального характера над девочкой, которая находилась в квартире с обвиняемыми, подростки снимали на видео.

Злоумышленники не признали свою вину в совершении преступления, однако следователи собрали достаточную доказательственную базу и провели целый комплекс следственных действий.

Сотрудники СК опросили большое количество свидетелей, провели очные ставки и осмотры. Также было проведено 18 экспертиз, в том числе комплексная психолого-психиатрическая, судебно-медицинская, акушерско-гинекологическая, судебно-биологическая, дактилоскопическая и молекулярно-генетическая. Заключения легли в основу обвинения.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.