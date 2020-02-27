РИАМО - 27 фев. Счетная палата РФ провела проверку 116,8 тысячи детских медицинских учреждений в стране и выявила, что более 30% из них не имеют водопровода, сообщает Газета.ru.



«По состоянию на 1 января 2019 года из 116,8 тысячи детских больниц и поликлиник в 30,5% отсутствовал водопровод, в 52,1% — горячее водоснабжение», — отмечается в отчете ведомства.



Также было обнаружено, что 41,1% проверенных медучреждений не имеют центрального отопления, а 35% — канализации.



Кроме того, в 47% проверенных объектов отсутствуют пандусы для инвалидов.



Большое число медучреждений, в которых проводится лечение детей, находятся в неудовлетворительном санитарном и техническом состоянии.