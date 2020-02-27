РИАМО – 27 фев. Мошенники придумали новый способ обмана клиентов банков, новая схема получила условное название «такси от банка», пишет в четверг газета «Известия».

Злоумышленники предоставляют жертве, у которой нет онлайн-банка, трансфер до банкомата, чтобы обманным путем заставить ее перевести деньги. Так, согласно жалобам, поступившим в «Альфа-банк», людям звонили с номера, который начинался с «8 800», и сообщали, что кто-то пытался списать с карты средства.

«Клиенту предложили воспользоваться специальным трансфером до ближайшего банкомата, где можно осуществить операцию по переводу средств на якобы безопасный счет. В заботе о клиентах мошенники ушли дальше банков — это повысило доверие жертвы. Клиенту заказали такси через обычный сервис и привезли к АТМ, где он под диктовку перевел средства на счет злоумышленника», - сказал директор по мониторингу операций и диспутам «Альфа-банка» Алексей Голенищев.

Схожие схемы мошенничества зафиксировали и другие крупные кредитные организации. В банках отмечают, что жертвами мошенников могут стать пожилые одинокие люди, которым часто не с кем посоветоваться, но при этом хочется почувствовать, что о них заботятся.