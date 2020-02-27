РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 27 фев. В Томилинском лесопарке подмосковного Дзержинского могут создать веревочный парк, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В четверг в здании ООО «Хромбур» в Дзержинском прошла встреча зампреда правительства Подмосковья Вадима Хромова с бизнес-сообществом муниципалитета и близлежащих городов. В ходе встречи предприниматели могли задать интересующих их вопросы на любую тему. Одна из присутствующих пожаловалась на большое количество мусора в Томилинском лесопарке, она предложила убрать его и помочь ей в создании веревочного парка.

«Нужно встретиться с главой округа Людмилой Ивановой, сделать подготовку плана освоения лесов. Далее на публичных слушаниях с людьми согласовываете проект», - сказал Хромов.

По словам Ивановой, городу передали часть Томилинского лесопарка в бессрочное пользование. Если жители поддержат проект парка, то начнется его строительство.