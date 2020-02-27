РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 27 фев. В подмосковном Дзержинском могут построить новый Дворец культуры, сообщила глава горокруга Людмила Иванова.

В четверг в здании ООО «Хромбур» в Дзержинском прошла встреча зампреда правительства Подмосковья Вадима Хромова с бизнес-сообществом муниципалитета и близлежащих городов.

«Ранее существовал ДК «Вертикаль», он был в аварийном состоянии. В середине 2000-х годов его снесли, планировали построить ДК либо кукольный театр, но не вышло. Сейчас земельный участок передан застройщику, который занимается строительством жилья для переселения из аварийного фонда. Мы не бросаем вопрос со строительством ДК, будем к губернатору обращаться, просить выделить финансирование частичное», - сказала Иванова.

По словам Хромова, надо найти земельный участок под строительство объекта. Он предложил предпринимателям вложиться в возведение ДК.

«Если есть бизнесмен, готовый вложиться, вместе с государством мы готовы (его - ред.) поддержать. Если бизнес не готов идти в это, то после первичного решения о бюджете будем думать, что дальше делать. Если бизнес будет с нами, то сможем построить ДК быстрее», - подчеркнул Хромов.