С 1 января 2020 года вступили в силу новые правила регистрации автомобилей. Согласно изменениям, внесенным в законодательство Федеральным законом № 256-ФЗ, поставить автомобиль на учет теперь можно прямо в автосалоне. Новые правила введены и для постановки на учет в другом регионе. А вот слух про отмену 10-дневного срока для регистрации оказался ложной тревогой. Корреспондент РИАМО выяснила, как работают новые правила, у менеджеров автосалонов и юриста.

«Какой гений это придумал?»

На форумах автомобилистов жарко: много вопросов и мало ответов. Больше всего автолюбителей волнует, можно ли ездить 10 дней после покупки авто без номера, как раньше, или для постановки авто на учет следует нанять эвакуатор?

«И что теперь делать, когда забрал беспробежную машину с таможни без номеров, ее что, на эвакуаторе катать везде? С таможни до стоянки – эвакуатор (3 000 – 5 000 руб.), поставить на учет – со стоянки до ГИБДД еще один эвакуатор (3 000 – 5 000 руб.), номера сразу не выдали, в конторах по изготовлению номеров очередь, т.е. от ГИБДД до стоянки – еще раз эвакуатор (3 000 – 5 000 руб.). Какой гений это вообще придумал?!» – пишет на сайте «Дром» пользователь с ником 007.

Не до конца понимают потенциальные покупатели и разрешение ставить автомобиль на учет в ГИБДД через салон. По новым правилам, продавец имеет право зарегистрировать авто от имени покупателя, если тот предоставит доверенность и паспорт.

«При покупке в салоне надо будет оставлять им паспорт на два дня или составлять генеральную доверенность на салон... Не сильно жирно, особенно на фоне постоянных мошеннических действий, про которые новости через день появляются?» – недоумевает Евгений на популярном форуме автомобилистов.

Дополнительные сложности могут возникнуть при постановке автомобиля на учет, если автовладелец зарегистрирован в одном регионе, а живет в другом. По новому закону автомобиль регистрируют не по фактическому месту проживания, а по месту регистрации владельца.

«А что делать, например, если я покупаю авто в Москве, а сам из другого региона, регистрирую авто в Москве, но у них там в ГИБДД нету номеров с моим регионом? Я так понял, они мне дадут СТС, где присвоят номер, и отправят к тому, кто их изготавливает, а как мне доехать без номеров к тому, кто изготавливает эти номера, если номеров у меня нету, а ездить без номеров нельзя?» – интересуется khairullin777.

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500 рублей или 15 тысяч

Чтобы разобраться в ситуации изнутри, мы решили провести собственное расследование. Под видом покупателей нам удалось посетить несколько автосалонов и пообщаться с их менеджерами (в целях сохранения анонимности их имена изменены).

В «Рус-Автодом» новую услугу уже ввели. По словам Антона, она стоит около 14 тысяч в зависимости от региона.

«В нашем автосалоне действует договор с ГИБДД. При покупке машины вызывается эвакуатор, и мы сами ее отвозим к специалисту. Стоимость этой услуги зависит от того, юридическое лицо или физическое регистрирует автомобиль, в каком регионе», – рассказывает менеджер и поясняет, что 500 рублей, как пишут в некоторых СМИ, регистрация автомобиля стоить не может – даже в ГИБДД совершенно другие цифры.

«В любом случае, в нашем салоне, да и в любом другом, эта услуга добровольная, то есть не является обязательной при покупке авто. Если покупатель не хочет переплачивать за процедуру регистрации, он может зарегистрировать авто через «Госуслуги», – добавляет он.

Антон считает приказ ФАС России №448/19 газетной уткой и уверяет, что видел опровержение информации об установленной цене в 500 рублей.

Самая низкая стоимость постановки авто на учет оказалась в автосалоне Altera: здесь эту услугу оценивают в 5 тысяч. Правда, в том, когда новый закон войдет в силу и какие конкретно правила он устанавливает, менеджеры путаются.

«Правила регистрации автомобилей еще не изменили, их только хотят ввести. Закон об отмене десяти дней на регистрацию только подали в 2020 году, но его не одобрят, это нереально. Шансы на это малы, так как в случае его принятия в каждом автосалоне должен сидеть сотрудник ГИБДД, чтобы при продаже автомобиля он брал этот автомобиль, ехал в МРЭО, там ставил ее на учет и привозил сюда. А машины с номерами стоять не будут, потому что на кого их регистрировать?» – делится с РИАМО Святослав.

Востребована процедура постановки авто на учет в «Рольф-центре».

«Автомобиль можно поставить на учет в нашем салоне. У нас эта услуга стоит 14 990 рублей. Автомобиль ставится на эвакуатор, отвозится в ГАИ и ставится на учет в ГАИ, обратно привозят через сутки. Сюда же входит госпошлина за получение номера. Этой услугой пользуются достаточно часто, потому что люди не хотят тратить свое время на стояние в очередях», – рассказывает менеджер Николай.

В UService+ вопросу о новой для автосалонов услуге тоже не удивляются. По словам менеджера, постановка авто на учет через дилера достаточно востребована.

«Через нас можно поставить авто на учет за сутки, это будет стоить 17 550 рублей. Для этого нужны оригинал паспорта и доверенность. У меня сегодня как раз возвращается авто с регистрации – клиент вчера купил, оплатил услугу и сегодня сможет уехать», – рассказывает сотрудник компании.

Опасаться возможного мошенничества, по словам менеджера, тоже не стоит – в крупных компаниях, которые дорожат своей репутацией, заниматься таким не будут.

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Регистрация новых автомобилей

За уточнением, что же именно изменилось в законодательстве и какие проблемы могут встретиться при покупке автомобиля, мы обратились к ведущему юристу «Европейской юридической службы» Оресту Мацала. По его словам, в целом процедура регистрации транспортного средства похожа на ту, что действовала до вступления в силу изменений в законе. Отличие – в том, кто будет подавать документы на регистрацию транспортного средства:

«Автосалон имеет право получить статус специализированной организации, которая может за собственника автомобиля поставить автомобиль на учет. То есть когда покупатель забирает автомобиль из салона, ему не нужно ехать в ГИБДД для регистрации машины: он может оплатить услугу по регистрации, и автосалон проведет ее для него».

На этапе получения государственного регистрационного знака автомобиля юрист отмечает еще одно нововведение. Поставить автомобиль на учет можно в любой точке Российской Федерации, но автомобилю будет присвоен номер с таким регионом, который соответствует регистрации нового хозяина машины.

«Если покупатель приобрел авто в своем субъекте, то в ГИБДД он или автосалон смогут получить государственные регистрационные знаки. Но если учет автомобиля производится не в субъекте покупателя, то ГИБДД присвоит номер, а знаки, соответствующие этому номеру, придется самостоятельно либо через автосалон заказывать у аккредитованного предпринимателя или в аккредитованной организации», – объясняет юрист.

После того, как автомобилю присвоят номер, но знаки не выдадут (так как покупатель поставил машину на учет не в своем регионе), передвигаться без знаков будет невозможно.

«Придется сперва изготовить знаки, установить их, и лишь после этого передвигаться на автомобиле. Поэтому, если покупатель не заказал услугу по регистрации автомобиля и изготовлению знаков, то лучше сперва прибыть в десятидневный срок в свой регион и поставить автомобиль на учет с выдачей государственных регистрационных знаков», – рассказывает РИАМО эксперт.

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Подержанные автомобили и передача по наследству

Особенности приобретения подержанных автомобилей тоже несколько изменились.

«Что касается покупки б/у автомобиля, то сохранить знак можно только в том случае, если регион регистрации покупателя совпадает с регионом, указанным на уже имеющимся знаке. Если не совпадает, то придется получать новый знак», – рассказывает Орест Мацала.

Стоит обратить внимание и на возможность сохранения номера автомобиля при получении транспортного средства по наследству.

«Важным изменением для автомобилистов может быть сохранение государственного регистрационного знака за автомобилем, который перешел по наследству. По закону, если в ГИБДД поступает информация о смерти собственника ТС, то регистрация автомобиля прекращается, а знаки выставляются в розыск. Однако, если наследник после вступления в наследство изъявит желание сохранить прежние знаки, то они исключаются из разыскиваемых и сохраняются по заявлению наследника», – отмечает юрист.

Если раньше можно было зарегистрировать автомобиль на ребенка, то новый закон ограничивает такую возможность. По словам эксперта, сейчас несовершеннолетнее лицо может быть собственником транспортного средства, однако, если ему меньше 16 лет, регистрация будет производится на имя законного представителя (родителя, опекуна и др.). Это сделано с целью не дать возможности избежать ответственности за нарушения, зафиксированные на камеры, работающие в автоматическом режиме.

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Езда без номеров в течение 10 дней

Успокаивает юрист и тех, кто переживает из-за информации о невозможности передвигаться на свежекупленном автомобиле без номеров.

«Что касается управления ТС без номеров в первые 10 дней, то пока все по-прежнему. Если идет покупка автомобиля и покупатель не заказывает регистрацию ТС и не инициирует ее самостоятельно, то он может передвигаться на автомобиле в течение 10 дней», – разъясняет юрист, сославшись на действующий пункт 3 статьи 8 Федерального закона от 03.08.2018 № 283-ФЗ.

Слухи об отмене 10-дневного срока возникли в октябре 2019 года из-за прозвучавшей на всероссийском семинаре-совещании ГИБДД информации. Усугубило их то, что до 1 января 2020 года этот срок фигурировал в утвержденных МВД России правилах регистрации автомобилей, а в сменившем их в новом году административном регламенте об управлении автомобилем без номеров ничего не сказано. Однако, хотя срок больше не регулируется приказом МВД, вышеупомянутый Федеральный закон никто не отменял.

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