РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 фев. Традиционные масленичные ярмарки будут работать в Центральном парке и парке «Наташинские пруды» Люберец 29 февраля и 1 марта, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Праздничная торговля развернется с 11:00 до 18:00. Посетителей парков ждут картины ручной работы, глиняная мастерская, подарки ручной работы, изделия народных промыслов и, конечно же, огромный выбор блинов и русских национальных напитков», - говорится в сообщении.

Помимо торговли в парках будет организована развлекательная программа с масленичными играми, концертами, фотозоной и другими мероприятиями.