РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 фев. Женский волейбольный турнир, посвященный Международному женскому дню, пройдет в Подольске 7 марта, сообщается в группе «МУ СШОР «Пахра» в соцсети «ВКонтакте».

«Автономная некоммерческая организация «Многопрофильный центр культурных, социальных, спортивных программ и проектов» приглашает жительниц округа принять участие в турнире по волейболу, посвященном Международному женскому дню. В нем будут участвовать женские волейбольные команды в формате 4 на 4. Турнир пройдет 7 марта в 9:00», - говорится в сообщении.

Проходить мероприятие будет по адресу: проспект Юных Ленинцев, дом 84В. Узнать подробности можно по телефону: 8(916)928-77-67.