РИАМО (КОРОЛЕВ) – 27 фев. В отдел полиции подмосковного Королева в феврале в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия доставили 18 несовершеннолетних, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Королев.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Шанс» на территории обслуживания УМВД России по Королеву было проведено в феврале. Оно направлено на повышение эффективности работы по недопущению повторного совершения несовершеннолетними общественно опасных деяний и преступлений.

«В период проведения мероприятий сотрудниками УМВД по месту жительства проверено 45 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете. В отделы полиции УМВД доставлено 18 несовершеннолетних, из них 12 за совершение административных правонарушений, которые затем были переданы родителям, 6 требующих помощи со стороны государства, четверо из которых помещены в КСРЦН «Забота» и два в ГБУЗ «Королевская городская больница». На учет поставлено двое несовершеннолетних», – говорится в сообщении.

В мероприятии приняли участие сотрудники УМВД, представители комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов и учреждений социальной защиты населения, органов и учреждений образования, УФСИН.

К административной ответственности привлечено 11 человек за распитие алкогольной продукции в запрещенных местах, за действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте, за неисполнение родителями обязанностей по воспитанию.

В образовательных учреждениях Королева инспекторами по делам несовершеннолетних с учащимися средних и старших классов проведено 14 лекций, в которых приняло участие около 450 детей.