РИАМО - 27 фев. Строительство последнего оставшегося корпуса завершилось в жилом комплексе «Татьянин парк» в новой Москве, застройщику выдали заключение о соответствии требованиям техрегламентов и проектной документации (ЗОС), говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Строительство жилых корпусов в ЖК «Татьянин парк» полностью завершено, в нем реализованы все 5090 квартир, площадью более 313 тысяч квадратных метров. В настоящее время застройщик получил ЗОС на последний из 25 корпусов», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Жилой комплекс находится в поселке Московский Новомосковского административного округа столицы. Следующим этапом станет получение разрешения на ввод в эксплуатацию последнего корпуса (№8).

Он состоит из трех корпусов А, Б и В, в нем предусмотрено 550 квартир общей площадью свыше 29 тысяч квадратных метров. На первых двух этажах расположены нежилые помещения и апартаменты общей площадью более 4,8 тысячи квадратных метров.

Жилой комплекс «Татьянин парк» включает в себя 25 корпусов переменной этажности. На территории ЖК работает детский сад и школа на 1,1 тысячи учащихся. В пешей доступности есть станция метро «Говорово» Калининско-Солнцевской линии.