РИАМО - 27 фев. Россия может ограничить авиасообщение с Италией из-за распространения в этой стране коронавируса COVID-19, спрос на авиабилеты уже снизился на 20-30%, пишет в четверг газета «Известия».

Медики опасаются, что новый коронавирус может стремительно распространиться по всей территории Европы.

«МИД РФ и Ростуризм рекомендовали россиянам по возможности воздержаться от посещения Южной Кореи, Италии и Ирана из-за распространения коронавируса. Федеральное агентство также обязало туроператоров и агентов информировать клиентов о возможном риске заражения и «предлагать более благополучные в эпидемиологическом отношении страны», - говорится в статье.

Также вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 1 марта РФ приостановит полеты в Южную Корею, где выявлено 1146 зараженных COVID-19 и 12 больных скончались. Ограничение не коснется компании «Аэрофлот», самолеты которой выполняют прямой рейс из столицы России в Сеул.

Кроме того, из Владивостока, Хабаровска и Южно-Сахалинска в столицу Южной Кореи продолжат летать самолеты авиакомпании «Аврора» («дочка» «Аэрофлота»).

Гендиректор S7 Group Антон Еремин отметил, что данное решение является антиконкурентным. Представитель «Аэрофлота» пояснил, что решение об ограничении полетов в Южную Корею принимал оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в России, поэтому неуместно давать ему оценку в рамках ситуации с коронавирусом.