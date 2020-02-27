РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 27 фев. Предприниматели Дзержинского могут обращаться к главе городского округа Людмиле Ивановой с любыми вопросами и просьбами, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В четверг в здании ООО «Хромбур» в Дзержинском прошла встреча зампреда правительства Подмосковья Вадима Хромова с бизнес-сообществом муниципалитета и близлежащих городов.

«Со всеми просьбами и вопросами вы (предприниматели - ред.) можете обращаться ко мне по почте: l.ivanova@adm-dzer.ru. Мы всегда готовы к диалогу», - сказала Иванова.

В ходе встречи предприниматели могли задать интересующих их вопросы на любую тему. В частности, бизнесменов интересовали согласование новых объектов предпринимательства, оплата налогов, проведение газопровода и другие вопросы.

Одна из предпринимательниц отметила, что не может перевести приобретенный участок в необходимую категорию и присоединить его к уже имеющемуся. Хромов подчеркнул, что для решения проблемы поднимут документы и проведут выездную проверку.