РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 фев. Школьники Подольска смогут научиться оказывать первую медицинскую помощь в ходе всероссийского тематического урока 28 февраля, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Всероссийский урок по оказанию первой помощи в школах Подольска пройдет в пятницу, 28 февраля. Данный урок пройдет впервые, в ходе занятия школьники научатся правильно оказывать помощь в бытовых и чрезвычайных ситуациях и ответственно относиться к своему здоровью», - говорится в сообщении.

Урок пройдет в двух форматах. Подросткам объяснят теоретические основы первой помощи, а затем знания закрепят на практике. Мастер-классы для школьников проведут добровольцы сферы здравоохранения вместе с представителями служб медицины катастроф и скорой помощи.

Ожидается, что урок пройдет в 5 тысячах российских школ. Преимущественно его участниками станут ученики средних и старших классов. В организации урока будут задействованы свыше одной тысячи добровольцев сферы здравоохранения и более одной тысячи школьных отрядов волонтеров-медиков.