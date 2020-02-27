РИАМО - 27 фев. В этом году планируется открыть новую станцию второго направления Московских центральных диаметров Печатники, она улучшит транспортную ситуацию для жителей столичных районов Печатники, Текстильщики и Люблино, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

«Благодаря открытию станции Печатники улучшится транспортная доступность сразу трех районов столицы: Печатники, Текстильщики и Люблино общей численностью населения более 350 тысяч человек. Новая станция будет интегрирована с одноименной станцией Люблинско-Дмитровской линии метро и новой станцией «Печатники» Большой кольцевой линии», - говорится в сообщении.

Планируется, что к 2030 году ежедневный пассажиропоток на станции МЦД-2 Печатники будет порядка 11 тысяч человек.

На новой станции возведут две платформы. Пассажиров от снега и дождя будут защищать навес, конкорс, а еще крытые наземные галереи до станций Люблинско-Дмитровской и Большой кольцевой веток подземки. Станция МЦД-2 Печатники войдет в транспортно-пересадочный узел с одноименным названием.

Строительство платформы запланировано закончить в текущем году. Жители трех московских районов, расположенных поблизости, с помощью МЦД-2 смогут строить новые маршруты, которые позволят им экономить время в пути.

Сейчас на первых двух диаметрах работают 58 станций. При этом с 19 станций пассажиры могут сделать пересадки на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги.

С запуском МЦД пассажирам из Подмосковья и столицы стали доступны новые альтернативные маршруты, благодаря которым можно делать меньшее количество пересадок.

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