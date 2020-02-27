РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 27 фев. Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов призвал предпринимателей подмосковного Дзержинского пользоваться центром защиты и поддержки бизнеса Подмосковья, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В четверг в здании ООО «Хромбур» в Дзержинском прошла встреча Хромова с бизнес-сообществом муниципалитета и близлежащих городов.

«Большинство из вас не знает, куда обратиться с вопросами, касающимися бизнеса. У нас в Подмосковье создан центр защиты и поддержки бизнеса. Туда можно позвонить по телефону 0150. Пользуйтесь им, сотрудники готовы помочь», - сказал Хромов.

Ранее в Подмосковье начала работать горячая линия по защите и поддержке бизнеса. С понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, в субботу с 9:00 до 17:00 начинающие и действующие предприниматели могут позвонить по номеру 0150 и задать вопрос.

Губернатор Подмосковья объявил об открытии центра защиты и поддержки бизнеса региона в ходе обращения к жителям. В этот центр может обратиться каждый предприниматель со своими вопросами и любой человек, который хочет открыть свое дело.