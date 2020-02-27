РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 фев. Аварию на канализационных сетях устранили в деревне Сабурово подмосковного Крсногорска, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

«Силами предприятия «Водоканал» (26 февраля – ред.) в Сабурове окончательно устранили последствия аварии на канализационных сетях. Отремонтирован напорный коллектор, восстановлен участок трубопровода, не достроенный обанкротившимся застройщиком «Урбан Групп», – написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что все праздничные выходные на месте, в непролазной грязи, работали две аварийные бригады, в процессе обнаружили и другие дефекты.

«Теперь канализационные стоки ЖК «Митино О2» поступают в общегородской коллектор», – отметила глава муниципалитета.

Она выразила благодарность аварийным бригадам АО «Водоканал» за проделанную работу.