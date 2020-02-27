РИАМО - 27 фев. В последние три дня «Московской Масленицы» фестивальные площадки откроются в девяти столичных парках, здесь гостей ждут уличные квесты, спектакли, фолк-концерты, световые шоу, чаепития и интерактивные занятия, сообщил РИАМО в четверг сотрудник оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«С 28 февраля по 1 марта «Сокольники», «Фили», «Кузьминки», «Красная Пресня», Измайловский, Бабушкинский, Лианозовский парки и сквер по Олонецкому проезду будут радовать посетителей яркой праздничной программой», - сказал собеседник агентства.

Кроме того, погулять на Масленицу можно будет в парке «Зарядье». 29 февраля и 1 марта посетителей этого парка ждет театрально-цирковое шоу на гибких шестах. Народные гуляния развернутся у входа в парк со стороны Васильевского спуска.

В Измайловском парке всех желающих пригласят поучаствовать в уличном квесте, в Бабушкинском парке — смастерить вертепных кукол, а в «Кузьминках» — примерить традиционные доспехи витязей и сделать памятный снимок в богатырском лагере.

В парке «Фили» гостей будут встречать скоморохи: они предложат сыграть в народные игры, спеть частушки и поучаствовать в викторинах. Посетителей также ждет масштабная театральная программа.

«Во время веселых народных гуляний в Измайловском парке можно будет поучаствовать в потешных соревнованиях – перетягивании каната и забегах в мешках, а также творческих и кулинарных занятиях. Сопровождать праздник будут выступления фолк-групп. <…> Также запланированы танцевальные номера, уличные квесты, интерактивные спектакли для детей и масленичные угощения», - добавил собеседник агентства.

В Бабушкинском парке свои спектакли представят кукольный театр «Печки-Лавочки» и уличный театр «Белый Лис». В зоне мастер-классов гости своими руками смастерят вертепную куклу, масленичные сувениры в виде солнца, оберег в виде метелки и другие поделки.

В «Сокольниках» атмосферу масленичного карнавала создадут фольклорные коллективы. Посетителей пригласят на творческие мастер-классы по созданию масленичных игрушек, а в центре праздничной площадки раскинется старорусская ярмарка.

Специально к «Московской Масленице» в сквере по Олонецкому проезду возвели шале для мастер-классов. На танцевальной площадке гостей развлекут кукольные спектакли, световое шоу, игровая интерактивная программа «Герои русских сказок».

«Не соскучатся и посетители парка «Кузьминки»! Яркую концертную программу дополнят выступления барабанщиков и световое шоу. На мастер-классах обучат созданию украшений из ткани, основам кузнечного дела и русской народной росписи. Колоритная фотозона парка перенесет вас в богатырский лагерь», - отметил собеседник агентства.

В Лианозовском парке артисты порадуют зрителей небольшими скетчами и репризами на тему славянской старины. Те, кому захочется активного отдыха, смогут поучаствовать в масленичной эстафете.

Много аппетитных блинов приготовят в парке «Красная Пресня». Помимо этого, всех пришедших сюда ждут выступления фолк- и кавер-групп, уличные спектакли и мастер-классы по созданию традиционных весенних кукол.