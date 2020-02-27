РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 фев. Ученики школы №10 вместе с депутатом совета депутатов Люберец Вячеславом Калининым выполнили упражнения на все группы мышц, говорится в сообщении пресс-службы РОО «РосМолСпорт МО».

26 февраля в МОУ СОШ №10 прошел очередной этап регионального флешмоба РОО «РосМолСпорт МО» «Зарядка с депутатом», в котором принял участие Калинин.

«Началась «Зарядка с депутатом» как и положено - с разминки, которую и провел сам депутат. После небольшой пробежки ребята выполнили упражнения на все группы мышц из боксерского арсенала Вячеслава Калинина без отягощений. Затем, как и ожидалось, последовало показательное выступление народного избранника по грэпплингу, в котором ему ассистировал и помогал Артем Петухов», - говорится в сообщении.

В завершающей стадии мероприятия уже оба спортсмена показали детям основные стойки и броски этого вида спорта.

Мероприятие организовано РОО «РосМолСпорт МО» при поддержке совета депутатов Люберец, спорткомитета округа и руководства МОУ СОШ №10.