РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 27 фев. Глава подмосковного Дзержинского Людмила Иванова вручила ветерану Великой Отечественной войны Алексею Волкову медаль к 75-летию Победы.

«Вручили медаль к 75-летию со Дня Победы ветерану Великой Отечественной войны Алексею Волкову. Она учреждена президентом. Подарили ветерану телевизор. Сказали много теплых слов и благодарностей», - написала Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Она добавила, что за несколько дней до Дня Победы Алексей Киприанович Волков находился в литовском лесу. Прошел слух, что 10 мая будет наступление на «Курляндскую» немецкую группировку. Но накануне пришла весть: окончилась война.

«Стреляли в небо, плакали. Ведь для каждой семьи это была победа со слезами на глазах. Алексей Киприанович в той войне потерял двоюродного брата. Он был летчиком, пропал без вести. Сам же Алексей Киприанович был командиром взвода «Катюш» на 2-ом Прибалтийском фронте», - уточнила Иванова. ⠀

Она отметила, что в Дзержинском проживают всего 14 ветеранов Великой Отечественной войны.

«Каждого мы будем лично поздравлять и не переставая говорить спасибо за самоотверженность, героизм, воинский и человеческий долг», - заключила Иванова.