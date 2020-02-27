РИАМО - 27 фев. Билеты в тематический парк «Остров мечты» будут продавать со скидкой многодетным семьям, пенсионерам, ветеранам и инвалидам, а дети-сироты смогут посещать его бесплатно раз в месяц, сообщается в Instagram-аккаунте «Острова мечты».

«Вы много спрашивали, а мы много работали над этим. И, наконец, готовы представить льготные категории билетов, которые появятся в продаже уже 29 февраля», – говорится в посте.

Со скидкой в 20% смогут покупать билеты в парк многодетные семьи при предъявлении документов. Льгота действует на каждого члена семьи.

За 1,9 тысячи рублей посетить «Остров мечты» смогут пенсионеры, ветераны и инвалиды первой и второй группы по понедельникам и вторникам, а для детей-сирот каждый месяц будет организован день бесплатного посещения.

Приобрести билеты по льготам можно только в кассах на территории «Острова Мечты».

Сотрудники парка лично протестировали аттракционы. Они полностью готовы к работе. Опробовать парк развлечений лично можно будет уже через два дня. Покупать билеты нужно только на официальном сайте.

«Остров мечты» – первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений мирового уровня, строящийся в Нагатинской пойме Москвы. Объект будет состоять из восьми тематических зон. Его откроют 29 февраля 2020 года.