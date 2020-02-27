РИАМО - 27 фев. Московское областное УФАС России вынесло постановление о привлечении ООО «СоюзАГРО» к административной ответственности в виде штрафа, данное решение поддержал арбитражный суд, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы РФ по Подмосковью.

«Ранее управлением по итогам рассмотрения дела было принято решение о признании в действиях ООО «СоюзАГРО» нарушения антимонопольного законодательства, выразившегося во введении в заблуждение участников долевого строительства МКД в отношении площадей квартир, а также условий их приобретения в многоквартирном доме», - говорится в сообщении.

Компании было выдано обязательное для исполнения предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. Также назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.

В ООО «СоюзАГРО» с таким решение не согласились и обратились в суд для обжалования.

«Арбитражный суд Московской области отказал ООО «СоюзАГРО» в удовлетворении требований и подтвердил законность постановления Московского областного УФАС России», - добавляется в сообщении.