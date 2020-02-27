РИАМО - 27 фев. В предстоящие выходные дни в Москве и Подмосковье ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, дневная температура воздуха поднимется до значений, типичных для конца марта, сообщается на сайте «Метеовести».

«По ночам воздух будет остывать и колебаться от минус 1 до минус 6 градусов, в дневное время ожидается от 0 до плюс 5 градусов. Такие показатели типичны для конца марта», - говорится в сообщении.

В конце рабочей недели погода в регионе в целом улучшится. В пятницу, 28 февраля, осадков не ожидается, сквозь облака начнет пробиваться солнце. Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 2 градусов тепла, днем - от 2 до 4 градусов выше нуля.

По прогнозу на четверг, в Москве и Подмосковье будет облачно, выпадут осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ранее в Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности на 27 и 28 февраля из-за дождя и снега. Данный уровень означает потенциально опасную погоду.

Синоптики рассказали о ранней и теплой весне в Московском регионе>>