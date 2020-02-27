РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 27 фев. В подмосковных Котельниках 28 февраля состоится прием жителей по вопросам здравоохранения, сообщается в группе администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«28 февраля в общественной приемной органов исполнительной власти Московской области и органов местного самоуправления в городском округе Котельники состоится прием граждан представителем областного министерства здравоохранения», - говорится в сообщении.

Прием состоится с 10:00 до 13:00 по адресу: Котельники, микрорайон Белая Дача, дом №62, кабинет №12. Записаться на прием можно по телефону: 8(498)742-20-10.