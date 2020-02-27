РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 фев. Полицейские подмосковного Подольска задержали приезжего, подозреваемого в краже автомагнитолы и тахографа из припаркованной машины, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 2-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 51-летнего местного жителя о краже автомагнитолы и тахографа из его автомобиля, припаркованного около дома на улице Ульяновых. Общая сумма материального ущерба составила 43 тысячи рублей.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый 24-летний житель Белгородской области. В отношении злоумышленника следователем Следственного управления УМВД России по Подольску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Подозреваемого заключили под стражу. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.