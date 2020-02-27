РИАМО - 27 фев. Пресс-конференция, посвященная запуску форумной кампании на территории Подмосковья, которая должна была пройти в Региональном информационном агентстве Московской области в 12:00 в четверг, переносится по независящим от пресс-центра РИАМО причинам.

В рамках пресс-конференции планировалось обсудить программу межмуниципальных этапов Московского областного молодежного форума «Я - гражданин Подмосковья».

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-я Магистральная, д. 3, стр. 1 (м. «Полежаевская»).