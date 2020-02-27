РИАМО - 27 фев. Московская административная дорожная инспекция порекомендовала водителям воспользоваться услугой проверки штрафов онлайн, подключить услугу можно на портале, говорится в сообщении пресс-службы МАДИ.

«Для того, чтобы максимально быстро узнавать об имеющихся штрафах ПДД и оплачивать их с 50% скидкой, МАДИ рекомендует воспользоваться услугой «Электронные письма», - говорится в сообщении.

После подключения услуги штрафы за неправильную парковку с фотографиями нарушений будут приходить в личный кабинет пользователя на портале госуслуг. Кроме того, водителей дополнительно оповестят по e-mail и СМС.

«Это поможет сэкономить время на оплату штрафов со скидкой и при необходимости на их обжалование», - отметили в ведомстве.

Кроме того, автовладельцам напомнили, что штрафы в бумажном виде приходят по адресу регистрации. Если человек сменил место жительства, но не зарегистрировался по новому адресу, он может не знать об имеющихся у него долгах. Проверить их наличие можно на сайте .

Ранее в Москве обновили Единый транспортный портал. Изменился не только дизайн сайта, но и его наполнение. На transport.mos.ru создали разделы для пассажиров, автомобилистов и представителей бизнеса. Теперь любой пользователь может создать личный кабинет, найти свободный автомобиль каршеринга и многое другое.