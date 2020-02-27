РИАМО - 27 фев. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение управления ФАС России по Подмосковью по поводу жалобы ООО «Медикал Сервис», которая касалась нарушения закона о контрактной системе, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

«Ранее в управление поступила жалоба ООО «Медикал Сервис» на действия Государственного казенного учреждения Московской области «Дирекция единого заказчика министерства социального развития Московской области» при определении поставщика путем проведения электронного аукциона», - говорится в сообщении.

Победитель аукциона заключал контракт на выполнение работ по капитальному ремонту ГБУ СО Московской области «Уваровский детский дом-интернат для умственно отсталых детей».

При рассмотрении жалобы управление ФАС России признало ее необоснованной. Компания не согласилась с этим решением и подала в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал фирме «Медикал Сервис» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.